Viggo Mortensen, ecco il nuovo film della star de Il Signore degli Anelli: Two Wolves

Dopo aver debuttato alla regia con Falling - Storia di un padre, Viggo Mortensen torna al cinema in un nuovo film da protagonista. Si tratta di Two Wolves, diretto da Alex Gibney, in cui la star de Il Signore degli Anelli reciterà al fianco di Caleb Landry Jones.

Two Wolves, un thriller di produzione anglo-americana, è prodotto da Altitude e sarà presentato virtualmente all'American Film Market la prossima settimana. La sceneggiatura è scritta da Anthony McCarten, quattro volte candidato all'Oscar, e Matt Cook.

Chi non l'ha ancora fatto può dare un'occhiata alla nostra recensione di Falling, mentre tra i prossimi impegni di Viggo Mortensen c'è anche il nuovo film di David Cronenberg, Crimes of the Future, attualmente in fase di produzione.

Two Wolves racconta la storia del pilota di elicotteri Hugh Thompson, che si ribellò ai suoi commilitoni durante la guerra del Vietnam per fermare il massacro di My Lai, per poi essere bollato come traditore mentre gli autori dei crimini di guerra furono graziati da Richard Nixon.

Non ci sono ancora notizie ufficiali sull'inizio delle riprese, né sulla possibile data di uscita di Two Wolves. "Questo è un film che volevo fare da sette anni" ha dichiarato Alex Gibney, conosciuto per documentari come Taxi To The Dark Side, premiato con L'Oscar, e Enron: The Smartest Guys In The Room, che ricevette una nomination. "Dai tempi di Enron faccio film su persone che abusano del loro potere. Questo è un film su due uomini che hanno avuto il coraggio di reagire."