Viggo Mortensen esordirà alla regia con il dramma familiare Falling

E' The Hollywood Report a rivelare che Viggo Mortensen, attore conosciuto ai più per l'interpretazione di Aragorn nella saga del Signore degli Anelli di Peter Jackson, ha raggiunto un accordo con HanWay Films per il film drammatico Falling, pellicola che firmerà il suo debutto alla regia.

Scritto dallo stesso attore, il film segue le vicende di John Petersen - interpretato sempre da Mortensen - che invita il padre conservatore nella sua casa di Los Angeles. Il loro mondo verrà messo sottosopra quando il padre Willis si ritroverà a vivere con John, il suo partner Eric e la loro figlia adottiva, Monica.

Troveremo nel cast anche il nominato al Golden Globe Lance Henriksen (Aliens, Millenium) nei panni di Willis, e Sverrir Gudnason (Quello che non uccide) in un ruolo ancora sconosciuto.

La pellicola è prodotta da Mortensen e Daniel Bekerman (The Witch), mentre HanWay Films si occuperà della distribuzione internazionale e del suo esordio all'American Film Market.

"L'industria cinematografica ha sempre riconosciuto Viggo come un artista profondo e sentimentale. E' un talentoso fotografo, poeta e musicista" ha commentato il direttore amministrativo di HanWay, Gabrielle Stewart. "La sua sceneggiatura per Falling è un potente e lucido dramma familiare. Siamo emozionati di di far parte di questo promettente ed entusiasmante debutto alla regia."

Prenderanno parte alla produzione anche il direttore della fotografia Marcel Zyskind, che ha già lavorato con Mortensen a I due volti di gennaio, il production designer Carol Spier, frequente collaborato di David Cronenberg in film come Videodrome e La Mosca che ha collaborato con l'attore a La promessa dell'assassino e A History of Violence, entrambe pellicole firmate dal leggendario regista canadese.