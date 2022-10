Viggo Mortensen dirigerà Vicky Krieps: è il suo secondo film da regista!

Evidentemente Viggo Mortensen ha fame: non gli basta il successo di Crimes of The Future, opera straordinaria e apocalittica di David Cronenberg; l'attore, infatti, torna a dirigere un film. Insieme a lui ci sarà anche Vicky Krieps, attrice lussemburghese recentemente apparsa in Old, un horror da gelare il sangue.

Da anni Viggo ha dato prova del suo talento smisurato davanti la macchina da presa, e non solo: è anche regista in Falling: storia di un padre. Non è la prima volta che un'artista assume due ruoli contemporaneamente.

Inoltre, quest'anno l'attore dirigerà The Dead Don't Hurt. I due protagonisti assoluti saranno Viggo stesso e la Krieps, che recentemente è stata confermata per un ruolo importante nel nuovo film della saga di Millenium: Quello che non uccide, ma la ricordiamo soprattutto per Il Filo Nascosto, uno dei migliori film del 2017 secondo la critica. Vi consigliamo, a tal proposito, di dare: un'occhiata al nostro speciale su Il Filo Nascosto.

Tornando alla nuova produzione, l'ambientazione è il Canada del 1860. Lo sfondo, invece, una guerra civile. Pochi si sarebbero aspettati che Viggo potesse dirigere un Western - ma eccoci qui. Il film è stato scritto e diretto proprio da lui.

Secondo quanto riportato dalla fonte, Mortensen vorrebbe portare sullo schermo una donna forte, resiliente, e al contempo empatica, dolce e onesta - e chi meglio di lei?

Nell'attesa di più informazioni sulla data d'uscita del film, vi invitiamo a dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Crimes of The Future - e non esitate a dirci la vostra!