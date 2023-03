Viggo Mortensen di nuovo con David Cronenberg: la star entra nel cast di The Shrouds

Dopo il successo di Crimes of the Future, David Cronenberg amplierà il proprio sodalizio con l'attore Viggo Mortensen anche nel suo prossimo film, The Shrouds, attualmente in fase di sviluppo.

Con l'inizio delle riprese previsto per la prossima settimana a Toronto, è arrivata la conferma che la star de Il signore degli anelli si è unita al cast del nuovo film dell'autore di Crash, che avrà per protagonista Vincent Cassel e includerà nel cast anche Lea Seydoux, che aveva collaborato con Mortensen e Cronenberg per il recente Crimes of the Future. The Shrouds segnerà la quinta collaborazione tra Viggo Mortensen e David Cronenberg, un sodalizio che è andato avanti per quasi vent'anni e che oltre al già citato Crimes of the Future include anche il pulp A History of violence, La promessa dell'assassino e A dangerous method, nonché il dramma Falling, esordio alla regia di Mortensen nel quale Cronenberg compare come attore.

Secondo le poche informazioni note sulla trama del film, The Shrouds è ambientato in un futuro prossimo nel quale cui le persone possono guardare la decomposizione dei propri parenti defunti in tempo reale: insomma dopo una pausa durata otto anni, pare che il re del body horror sia tornato più in forma che mai.

The Shrouds non ha ancora una data d'uscita, rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.