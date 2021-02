Viggo Mortensen e David Cronenberg di nuovo insieme: il film sarà disturbante

Sembra essere in arrivo il quarto film partorito dalla coppia Viggo Mortensen e David Cronenberg: nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, la star de Il signore degli anelli ha anticipato alcuni dettagli relativi ad un nuovo progetto che ha definito 'disturbante'.

Mortensen e Cronenberg hanno già lavorato insieme per realizzare tre film memorabili, partendo da A History Of Violence del 2005, passando da La promessa dell'assassino del 2007 e arrivando a A dangerous method del 2011. Ora, l'attore ha rivelato che potrebbe ricongiungersi di nuovo con Cronenberg per il più inquietante film della loro collaborazione, che potenzialmente sembrerebbe pronto a collegarsi tematicamente con i cult Videodrome, Scanners e The Fly.

"Si tratta di qualcosa che Cronenberg ha scritto molto tempo fa, un progetto che non ha mai realizzato" ha dichiarato Mortensen. "Ora l'ha rifinito e vuole tirarlo fuori dal cassetto. Dovremmo girare quest'estate. Direi che, senza rivelare nulla della storia, forse David è pronto a tornare alle sue origini. È molto interessante. È quasi come una strana storia da un film noir, ma è molto inquietante e disturbante. Credo sia roba molto buona."

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi rimanete sintonizzati per saperne di più in futuro.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro Everycult su Crash e a tutti i dettagli sui futuri progetti d David Cronenberg.