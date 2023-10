Viggo Mortensen compie 65 anni: 'Aragorn? Non ero prima scelta, entrai a riprese in corso'

Riuscireste a immaginare un Aragorn diverso da Viggo Mortensen? Anticipiamo subito la vostra risposta: no, no e ancora una volta no. Eppure le cose non sembravano destinate ad andare come sappiamo: pare, infatti, che la scelta di Peter Jackson fosse ricaduta su un altro attore prima di deviare sul protagonista di A History of Violence.

A parlarne è stato lo stesso Mortensen, che oggi compie 65 anni e che prossimamente tornerà a lavorare con David Cronenberg dopo il recente Crimes of the Future: "Non ero la prima scelta per lavorare ne Il Signore degli Anelli. Ho dovuto sostituire un attore mentre le riprese erano già in corso, quindi non ho avuto molto tempo per imparare tutte le abilità che dovevo avere per i film: parlare l’Elfico, maneggiare la spada, andare a cavallo, tutte queste cose" sono state le sue parole.

Il buon Viggo prosegue: "Ero un po' confuso, perché ho accettato il ruolo e sono subito salito su un aereo. Ho avuto solo quel poco tempo per prepararmi. Per fortuna, quando ho iniziato a girare, ho dovuto affrontare sequenze perlopiù fisiche, senza dialoghi particolari. Così ho potuto immergermi in Aragorn prima di iniziare a parlare. Molte volte ho rifiutato un ruolo perché non mi sentivo all'altezza, ma in questo caso ho accettato perché mio figlio, che è un appassionato, mi ha detto: 'Ma sei matto, devi farlo assolutamente!'. Sono felicissimo di averlo ascoltato. Mi ha letteralmente cambiato la vita aprendomi molte porte e ci siamo divertiti come un sacco a realizzare i tre film". Che dire: mai come in casi del genere, buon per noi!