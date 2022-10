Viggo Mortensen compie 65 anni: 'Andai in giro vestito da Aragorn, arrivò la polizia'

Forte di una carriera ultratrentennale e di decine di ruoli memorabili interpretati, Viggo Mortensen resterà sempre e comunque prima di tutto Aragorn: la trilogia de Il Signore degli Anelli ha regalato all'attore quella che potremmo definire la vera e propria immortalità artistica, e da qui ci sembra giusto partire nel giorno del suo compleanno.

Nato a New York il 20 ottobre del 1958, il buon Viggo spegne infatti oggi le sue prime 65 candeline: nel fargli gli auguri, vogliamo dunque ricordare un divertente aneddoto raccontato dall'attore e riguardante proprio il periodo in cui il nostro vestiva i panni dell'amatissimo personaggio della trilogia di Peter Jackson.

"Avevo finito le mie prove della domenica. Stavo uscendo dalla palestra, tutto sudato, vestito per metà con abiti comuni e per metà con quelli di Aragorn, volteggiando la spada, cercando di rendermi conto di ciò che avevamo fatto. Quindi camminavo per strada, verso il posto in cui avevo parcheggiato la macchina, roteando questa spada e vestito come una specie di Rasputin. Arrivarono le macchine della polizia: c'erano state delle chiamate..." furono le parole di Mortensen.

Chissà che i tutori della legge, qualche tempo dopo, non si siano resi conto di aver fermato per strada uno dei personaggi più iconici della storia del cinema! Viggo Mortensen a parte, comunque, qui trovate la storia delle minacce che Peter Jackson subì da parte della produzione per via dei costi eccessivi.