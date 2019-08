Ecco Viggo Mortensen cantare in elfico la canzone d'incoronazione di Aragorn. Video

Viggo Mortensen è uno degli interpreti più amati attualmente in circolazione, interprete meraviglioso che ha collaborato con grandi autori, più volte nominato al Premi Oscar come miglior attore protagonista e soprattutto noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

È una parte che ovviamente non si toglierà mai di dosso e sicuramente quella per cui sarà principalmente ricordato, nonostante tra le sue più memorabili interpretazioni si possano annoverare quella di Ben in Captain Fantastic, il Tony Lip di Green Book o anche il mitico Frank T. Hopkins di Hidalgo.



Mortensen lo sa benissimo e, al momento di scegliere una canzone da eseguire live durante lo show di ABC News, spronato all'inverosimile dal giornalista conduttore dell'intervista, l'attore sceglie di accontentare l'uomo esibendosi in una meravigliosa canzone in elfico, la stessa che sentiamo durante la sequenza d'incoronazione di Aragorn alla fine de Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re. Il giornalista si dice "disperato dal bisogno di sentire Mortensen cantare una canzone" e lui tira fuori l'asso nella manica.



Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che il prossimo progetto di Viggo Mortensen è il dramma Falling, da lui scritto, interpretato e diretto, il che segna il suo debutto in cabina di regia.