Viggo Mortensen all'arrembaggio: ha iniziato il suo film da regista senza budget completo!

Viggo Mortensen ha confermato di aver avuto sin da subito a disposizione i fondi completi per il suo debutto alla regia, Falling, quando iniziò le riprese. Intervenuto al podcast di Dax Shepard, Mortensen ha rivelato che la produzione poteva permettersi di girare solo per due settimane da quando è stato dato il primo ciak.

Tuttavia la star de Il signore degli anelli si è astenuto dall'informare cast e troupe:"Contavo in sette settimane di riprese e abbiamo finito in cinque, abbiamo iniziato a girare sapendo - io lo sapevo, non l'ho detto agli attori - che avevamo abbastanza soldi per coprire due settimane e stavamo cercando di mantenere tutto in funzione".



Mortensen ha confessato che gli ci sono voluti tre tentativi per raccogliere i fondi totali per il progetto, e l'intero importo è stato confermato due settimane dopo l'inizio delle riprese, quando della questione si era già dimenticato:"Il mio co-produttore è venuto da me e mi ha detto, hai un minuto? Puoi finire il film... puoi finire le riprese".

Pensando che il produttore intendesse finire la scena che stava girando, rispose:"Certo che finirò le riprese, sta andando bene!" ma il produttore disse:"No, no, hai i soldi".

Viggo Mortensen fa parte anche del cast insieme a Laura Linney, Lance Henriksen e Sverrir Gudnason. Il film racconta la storia di un uomo gay di mezz'età che impara a convivere con il padre anziano e omofobo mentre affronta la demenza.

Falling è uscito nelle sale poche settimane fa. Scoprite il nuovo trailer di Falling e le dichiarazioni di Viggo Mortensen dopo le polemiche sul suo personaggio.