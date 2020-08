Viggo Mortens, la star de Il Signore degli Anelli debutto alla regia: il trailer

È stato diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Falling, dramma selezionato al Sundance, Cannes e Toronto che firmerà il debutto alla regia di Viggo Mortensen.

Scritto dalla star de Il Signore degli Anelli, il film segue le vicende di John Petersen - interpretato sempre da Mortensen - un uomo gay che invita il padre conservatore nella sua casa di Los Angeles. Il loro mondo verrà messo sottosopra quando il padre Willis si ritroverà a vivere con John, il suo partner Eric e la loro figlia adottiva, Monica.

Nel ruolo del padre troveremo Lance Henriksen (Aliens - Scontro finale), mentre Laura Linney vestirà i panni della sorella del protagonista. Faranno parte del cast anche Hannah Gross (Mindhuner) nel ruolo della madre di John (in scene flashback, come mostrato nel filmato) e Terry Chen nei panni di Eric.

Per il suo esordio alla regia, Mortensen ha potuto collaborare con il direttore della fotografia Marcel Zyskind, con cui ha già lavorato per I due volti di gennaio, il production designer Carol Spier, frequente collaboratore di David Cronenberg, che ha conosciuto sul set de La promessa dell'assassino e A History of Violence, entrambe pellicole firmate dal regista canadese.

