Ecco la nostra videorecensione del Joker di Todd Phillips, Leone d'Oro a Venezia 76

Il giorno successivo al suo trionfo alla 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove è stato premiato con un meritatissimo Leone d'Oro, vi proponiamo oltre alla recensione scritta anche la nostra video recensione del dibattuto e atteso Joker, scritto e diretto da Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix.

Battente concorrenti importanti e super apprezzati come L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, Ema di Pablo Larrain, Marriage Story di Noah Baumbach o The Laundromat di Steven Soderbergh, il Joker di Phillips ha saputo conquistare il pubblico e la Giuria della Mostra grazie alla sua carica autoriale mista a quel cinema commerciale americano che troppo spesso - forse - viene denigrato ai Festival, considerato invece un mix esaustivo, innovativo e carico e molto potente tra le due forme cinematografiche.



La storia è quella di Arthur Fleck, uomo sopraffatto dalla società con il desiderio di diventare un comico. Passa la sua vita a lavorare come clown per le strade e negli ospedali di Gotham City e vive una vita praticamente vuote, malata e triste, mal compreso anche da chi dovrebbe aiutarlo e maltrattato continuamente dalle persone, che per gioco si approfittano della sua debolezza. Tutto cambia quando decide però di indossare la maschera della violenza, ribellandosi a uno status quo per lui non più sopportabile.



Joker vede nel cast anche Zazie Beetz, Frances Conroy e Robert De Niro, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.