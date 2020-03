Il videomessaggio di Matthew McConaughey contro il Coronavirus

L'amatissimo Matthew McConaughey, vincitore del premio Oscar per Dallas Buyers Club, è apparso in queste ore sui social media con un breve messaggio video che invita le persone a riunirsi e mettere da parte le loro differenze personali e politiche nella lotta contro la pandemia del Coronavirus.

L'attore ha detto ai suoi follower che c'è speranza ad attenere dall'altra parte della crisi attualmente in corso in tutto il mondo, e ha suggerito che un "nemico" comune potrebbe riunire il mondo come non accade da molto tempo.

Trasmesso da un patio esterno, il video di McConaughey ci ricorda: "In questo momento più di ogni altro, siamo tutti più dipendenti l'uno dall'altro di quanto siamo mai stati. Abbiamo un nemico nel coronavirus che è senza volto, che è senza razza, senza sesso e bipartisan, ed è un nemico che ci mette tutti d'accordo nel volerlo combattere. Vogliamo batterlo e lo batteremo."

Potete guardare il filmato nel post che come al solito trovate in calce all'articolo.

Mentre continuano a diffondersi videomessaggi e iniziative social, gli studi cinematografici e televisivi stanno lottando per rispondere alla pandemia: con gran parte delle produzioni annullate e diversi film in uscita rinviati, alcune pellicole sono state anticipate al mercato digitale, con i cinema chiusi in tutti il mondo.

Per altri approfondimenti ecco il messaggio di Luca Guadagnino; inoltre, scoprite una recente polemica che ha circondato Vanessa Hudgens.