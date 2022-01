Quale videogioco adatterà The Rock per il cinema? Il punto della situazione

In queste ore è arrivato l'annuncio ufficiale di un nuovo film con The Rock tratto dai videogame, annuncio che ha suscitato l'interesse dei fan soprattutto per via della sua incredibile vaghezza.

La star si è infatti limitata a parlare di 'un importante film tratto da un famoso videogioco', senza per fornire ulteriori dettagli sul progetto. Il mistero relativo a questo annuncio ha suscitato talmente clamore che, su Twitter, i fan hanno iniziato a speculare sulle varie possibilità celate dietro le parole di The Rock, al punto che in pochi minuti è diventato virale l'hashtag 'The Movie': "Devil May Cry: The Movie", "Minecraft: The Movie", "No More Heroes: The Movie" o "Persona 4: The Movie" sono solo alcuni dei post più divertenti che si possono trovare sul social, ma quale videogioco potrebbe voler adattare The Rock?

Al momento l'attore è una delle superstar più importanti e popolari di Hollywood, e di certo il suo nome associato ad un grosso brand del mondo dei videogiochi farebbe gola a chiunque. Nel corso della sua carriera, oltre alla saga di Jumanji, adesso legata ai videogame, The Rock è già stato il protagonista di Doom, adattamento del celebre e sanguinoso sparatutto a base di demoni, ma anche in Rampage, basata sul videogame anni '80.

In passato c'erano state alcune voci di corridoio circa la possibile partecipazione di The Rock in Sonic 2, ma dalle dichiarazioni della star sembrerebbe che il film in questione sarà una IP nuova e non sarà legato ad una saga già in corso. The Rock lo ha descritto come "uno dei videogame più famosi di sempre, uno a cui ho giocato per anni".

Secondo voi di che videogioco si tratta? Ditecelo nei commenti.