Videogiochi al cinema: quali sono i film col più alto incasso di sempre?

L'ultimo in ordine temporale a uscire nelle sale cinematografiche mondiali (per altro in un periodo sfortunato) è stato l'adattamento cinematografico di Sonic diretto da Jeff Fowler, comportatosi bene in patria ma non abbastanza nel mondo per finire nella Top 5 dei migliori incassi dei film tratti dai videogiochi.

Eh già, perché nonostante sia riuscito a superare di quattro milioni di dollari l'incasso nazionale di Pokémon: Detective Pikachu, il film con Jim Carrey ha incasso nel mondo appena 313 milioni di dollari, anche se è importante ricordare come stessa affrontando l'incpit della Pandemia di Coronavirus e tutta la fase di panico consequenziale.



Ad ogni modo, in cima alla classifica dei film tratti dai videogiochi con il miglior incasso di sempre c'è il Warcraft - L'inizio di Duncan Jones, che si è portato a casa 439 milioni di dollari a livello globale. Segue appena sotto il già citato Detective Pikachu doppiato da Ryan Reynolds, che ha invece guadagnato 433 milioni di dollari, divenendo un discreto successo.



Troviamo poi al terzo posto la trasposizione tutta muscoli e azione di Rampage con Dwayne "The Rock" Johnson, che ha chiuso la sua corda al boxoffice con un incasso complessivo di 428 milioni di dollari, seguito al quarto posto dal film d'animazione su Angry Birds, che ha invece guadagnato 352 milioni di dollari.



Chiude al quinto posto la classifica il Prince of Persina con Jake Gyllenhaal targato Disney del 2010, che ha incassato nel mondo 336 milioni di dollari, anche se a fronte di un investimento (senza marketing) della bellezza di 200 milioni di dollari.