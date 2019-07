Il videoclip di Bohemian Rhapsody dei Queen supera il miliardo di visualizzazioni

Il successo e la popolarità dei Queen non accenna a diminuire: anche dopo parecchi mesi dall'uscita in sala di Bohemian Rhapsody, il videoclip del brano omonimo continua a macinare visualizzazioni, che ormai hanno superato il miliardo di utenti su YouTube.

Di seguito vi riportiamo il comunicato stampa con il quale Universal Music Group ha festeggiato tale traguardo, mentre su queste pagine potete recuperare, qualora non l'aveste fatto, la nostra recensione di Bohemian Rhapsody, pellicola che ha reso i Queen anche più ricchi della Regina d'Inghilterra. Bohemian Rhapsody ha conquistato 4 Oscar: miglior attore protagonista (Rami Malek), miglior sonoro, miglior montaggio e miglior montaggio sonoro.

Il celebre video musicale dei Queen per “Bohemian Rhapsody” ha ufficialmente superato un miliardo di visualizzazioni su YouTube, entrando nella storia come primo video precedente agli anni 90’ a raggiungere un miliardo di visualizzazioni online.

Il video di accompagnamento per il loro singolo del 1975, “Bohemian Rhapsody” è generalmente riconosciuto come il primo video musicale promozionale in assoluto, dando il via e stabilendo il record nel suo genere per i decenni a venire. Oggi continua ad ispirare e divertire milioni di fan in tutto il mondo, più di quarant’anni dopo la sua creazione.

Commentando l’attuale tour nordamericano della band che ha registrato il tutto esaurito, i membri fondatori dei Queen, Brian May e Roger Taylor, hanno affermato:

“Siamo onorati che Bohemian Rhapsody abbia appena raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Vogliamo ringraziarvi tutti e festeggiare con i nostri fantastici fan in tutto il mondo creando tre nuovi video musicali per le nostre canzoni, tutte con voi! Che tu sia un musicista, un cantante, un ballerino, un artista visivo o semplicemente vuoi divertirti. Vai su www.youarethechampions.com per saperne di più e ci vedremo presto.”

Per celebrare questo traguardo monumentale, una versione HD del video recentemente rimasterizzata è disponibile oggi, per la prima volta in assoluto ed esclusivamente sul canale YouTube delle band. I fan possono ora vedere il video restaurato in tutta la sua gloria, come era stato originariamente pensato. Inoltre, i fan potranno ora accedere ai testi del brano in più lingue tra cui inglese, spagnolo, italiano, francese, giapponese, polacco, tedesco, indonesiano, coreano, ceco, russo e turco mentre guardano il video.

Per onorare ulteriormente questo significativo traguardo, i Queen – in collaborazione con YouTube Music, Universal Music Group e Hollywood Records – hanno annunciato il lancio di “You Are The Champions”, una nuova campagna inedita che darà ai fan un’opportunità unica di entrare a far parte della storia dei Queen con un ruolo da protagonista in tre nuovi video “user generated” per tre dei brani più celebri della band.

Come parte della campagna, musicisti, cantanti e strumentisti potranno impersonare “Bohemian Rhapsody”. I ballerini saranno in grado di dare le loro interpretazioni per “Don’t Stop Me Now” – con uno speciale video didattico creato da Polly Bennett (il trainer che ha allenato Rami Malik per le posture e mosse nel film Bohemian Rhapsody) e, infine, gli artisti visivi avranno la possibilità di trarre spunto da qualsiasi parola o frase dal testo di “A Kind of Magic”.

I fan possono visitare YouAreTheChampions.com per saperne di più e aggiungere i loro contributi! I video finiti saranno pubblicati entro la fine dell’anno sul canale YouTube ufficiale delle band.

“Bohemian Rhapsody è un capolavoro sonico e cinematografico ed una delle canzoni più longeve della musica moderna”, ha dichiarato Lyor Cohen, Global Head of Music per YouTube. “Il nuovo video rimasterizzato su YouTube garantirà che la canzone venga riscoperta, accolta e amata dalle vecchie e nuove generazioni di fan della musica”.

Celine Joshua, General Manager, Commercial, Content and Artist Strategy presso Universal Music Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del fatto che l’iconico video Bohemian Rhapsody dei Queen abbia raggiunto uno storico miliardo di visualizzazioni su YouTube. Ora, insieme ai Queen, YouTube e Hollywood Records, siamo onorati di lanciare “You Are The Champions”, una nuova innovativa campagna video generata dagli utenti con gli incredibili fan dei Queen in tutto il mondo. Questo sarà il primo di una serie di iniziative personalizzate che abbiamo programmato nei prossimi mesi sul canale ufficiale dei Queen “.

Oltre al suo status di primo promo musicale del suo genere, “Bohemian Rhapsody” viene regolarmente citata come una delle più grandi canzoni mai registrate. Nel 2004, la canzone è stata inserita nella Grammy Hall of Fame e la performance vocale di Freddie Mercury è stata nominata dai lettori della rivista Rolling Stone come la migliore nella storia del rock.

La canzone ha continuato a ispirare una nuova generazione di fan dopo il successo senza precedenti del film biografico dello scorso anno “Bohemian Rhapsody”, che racconta l’incredibile storia della carriera della band e della genesi della canzone. Il film ha battuto il record di incassi come biografia musicale, avendo generato oltre $900 milioni di dollari al botteghino, vincendo quattro Oscar tra cui il trionfo di Rami Malek nella categoria Miglior attore per il suo ritratto del leggendario frontman Freddie Mercury sul grande schermo. Un successo che ha ripetuto sia ai BAFTA che ai Golden Globes.





BOHEMIAN RHAPSODY & I QUEEN IN CIFRE