Un video virale sul Marvel Cinematic Universe riassume la saga in sessanta secondi!

La passione per il Marvel Cinematic Universe travalica letteralmente il tempo e lo spazio: lo dimostra l’ultimo esperimento di Lindsay McCutcheon che ha provato a cogliere circa millequattrocentoquaranta fotogrammi dai cinecomic più celebri al mondo ottenendo un mash-up davvero di impatto.

Dal primo Iron Man sono passati più di undici anni, e dopo il film del 2008 con Robert Downey Jr. si sono scatenate le celebri Fasi del Marvel Cinematic Universe da poco culminate con Avengers: Endgame, successo surreale per i suoi registi che ha sigillato la quarta iterazione della saga.

Sono oramai all’ordine del giorno le imprese digitali di montatori in erba e grafici navigati – basti pensare al deepfake trailer su Spider-Man: Far From Home –, e stavolta tocca a Lindsay McCutcheon, YouTuber che ha già dato prova delle sue abilità in postproduzione.

Per celebrare il decimo anniversario del Marvel Cinematic Universe questo giovane creatore di contenuti aveva dato vita a Marvel X, una sintesi da circa tre minuti con le immagini più significative dei film partoriti dalla Casa delle Idee.

Stavolta però Lindsay ha fatto le cose in grande manipolando nuovamente la sua creatura fino a riassumerla in un mash-up da sessanta secondi: si tratta di un prodotto decisamente elaborato sia per la capacità di sintesi che per le strategie digitali adottate in fase di editing, riscuotendo un successo notevole su Reddit dove la clip è stata caricata.

Con l’ultimo assolo dell’Uomo Ragno prima del divorzio Marvel/Sony, la Fase 4 si prepara scaldando i motori per arrivare in sala nel 2020 con Black Widow e Gli Eterni, passando nel frattempo il testimone alla prima serie televisiva di Disney+, ovvero The Falcon and The Winter Soldier mentre sono state già annunciate Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk sempre per il canale tematico del colosso statunitense.