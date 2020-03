Ecco il video di The Steps delle Haim diretto da Paul Thomas Anderson

Cominceranno tra la primavera e l'estate le riprese dell'annunciato e già attesissimo nuovo film di Paul Thomas Anderson, ancora senza titolo e prodotto dalla Focus Features, ma tra la pre-produzione del progetto e il plauso ricevuto per Il Filo Nascosto il grande cineasta ha trovato il tempo di dedicarsi alla musica.

Anzi, di tornare a dedicarsi alla musica, filtrandola ovviamente tramite il suo occhio cinematografico e collaborando nuovamente con le Haim per il video musicale di The Steps, che trovate in alto. Si tratta del quarto video che Paul Thomas Anderson gira insieme e per il gruppo musicale americano, dopo aver diretto nel 2017 i video di Valentine, Right Now e Little of Your Love.



È lunga la storia d'amore tra il regista di The Master e Magnolia e alcuni dei più affascinanti artisti musicali in circolazione, di cui ricordiamo soprattutto i Radiohead e Fiona Apple, per cui ha rispettivamente diretto tre e cinque video. Negli ultimi anni, comunque, se escludiamo lo splendido cortometraggio Anima sviluppato insieme a Tom York, Anderson ha diretto solo ed esclusivamente i video delle Haim.



Godetevelo e fateci anche sapere cosa ne pensate. Vi ricordiamo intanto che il nuovo lungometraggio di Paul Thomas Anderson uscirà nelle sale cinematografiche nel corso del 2021, a data da destinarsi.