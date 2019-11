La video recensione di Doctor Sleep, in bilico tra Stephen king e Kubrick

Doctor Sleep, il film di Mike Flanagan tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, è dal 31 ottobre nelle sale. Nella nostra video recensione analizziamo pregi e difetti del seguito di Shining, che ha per protagonista Ewan McGregor nei panni di un Danny Torrance ormai adulto.

Molti anni dopo i traumatici eventi dell'Overlook Hotel, Danny è ancora perseguitato dai ricordi e dai suoi demoni interiori. Nel corso degli anni ha cercato di non ripetere gli errori del padre Jack, violento e alcolizzato, e ha cercato di dimenticare di possedere il talento della luccicanza. Adesso è nel New Hampshire, dove lavora in un ospizio e dà conforto ai pazienti che, grazie ai residui del suo dono, si rende conto che stanno per morire. Arriverà presto, però, il momento di tornare a fare i conti col passato: Dan infatti incontra Abra (Kyliegh Curran), una ragazzina che sembra avere i suoi stessi poteri. Dan diventerà per lei una sorta di guida, come lo fu Dick Halloran per lui in Shining, quando bisognerà fronteggiare un gruppo di forze malefiche che si aggira per gli Stati Uniti.

Il film è piuttosto fedele al romanzo di Stephen King, e il suo riferimento sembra essere soprattutto quello cartaceo. Sono incluse anche delle scene da Shining non inserite nel film. Non mancano però gli omaggi di Flanagan al film di Stanley Kubrick del 1980, soprattutto nelle atmosfere da horror psicologico e nelle tantissime citazioni, a volte forse un po' troppo insistite.

