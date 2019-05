La video recensione di Aladdin: il nuovo live-action targato Disney

Il live-action di Aladdin è finalmente uscito nelle sale e nonostante la tiepida accoglienza riservata dalla critica sta riscontrando un ottimo successo nei confronti del pubblico. Ora è però il momento di mostrarvi la nostra immancabile video recensione, che potete trovare come sempre all'interno della notizia.

Remake del classico animato uscito nel 1992, Aladdin vede Mena Massoud e Naomi Scott nei panni dei due protagonisti, con Will Smith nel ruolo del tanto amato genio, personaggio che è stato oggetto di molte critiche durante la campagna promozionale. Nel film il giovane ladro Aladdin fa la conoscenza della principessa Jasmine nella città di Agrabah. Per conquistare il suo amore e per sconfiggere il temibile Jafar (Marwan Kenzari), Aladdin si affiderà al Genio, il quale potrà esaudire tre suoi dei suoi più grandi desideri.

Fanno parte del cast anche Navid Neghabannei panni del Sultano, Nasim Pedrad nel ruolo di Dalia, personaggio originale che non appariva nel film d'animazione, Billy Magnussen nel ruolo del Principe Anders, anche lui un personaggio originale) e Numan Acar in quello di Hakim.

Aladdin, attualmente in programmazione nelle sale, ha registrato un solido esordio sia nel box office italiano - con 1,3 milioni incassati in appena due giorni - sia per quanto riguarda quello domestico, dove ha ottenuto ben 7 milioni di dollari alle anteprime del giovedì. Le previsioni parlano di un potenziale esordio da 70-80 milioni.

Per saperne di più vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Aladdin.