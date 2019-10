Un video al Jimmy Kimmel Live mostra un Phoenix furioso sul set: realtà o finzione?

Uno dei fil rouge che collegano i Late Show americani, con tutte quelle interviste e quei momenti dialogati che sembrano "assurdi", è la finzione televisiva: la costruzione di situazioni interessanti, esilaranti o di disagio che danno grinta e carattere a una conversazione, come accaduto con il Joker.

Ospite al Jimmy Kimmel Live, infatti, a Joaquin Phoenix è stata mostrata una clip dal dietro le quinte del film che il presentatore ha detto "essergli stata inviata da Todd Phillips". Lui, a quanto pare, non ne sapeva nulla, e lo vediamo rivolgersi a tale Larry (Lawrence Sher, direttore della fotografia), dicendogli: "Chiudi quella cazzo di bocca, Larry. Si sentono tutti questi sussurri. Sto cercando di trovare qualcosa di reale. Sempre con questi cazzo di sussurri. Scusate, non è un gran problema. In realtà lo è, ma non fa niente. Dai Larry, lo so che sei stato tu a iniziare questa cosa di Cher. Prendimi per il culo, sì. Prendimi in giro. Non è neanche un insulto: Cher è una cantante, ballerina, icona della moda. Come cazzo fa ad essere un insulto?". E alla fine si toglie dalla telecamera e se ne va, molto contrariato.



Tornati in studio, Phoenix è molto imbarazzato e non trova le parole per descrivere la scena, che dice "sarebbe dovuta restare privata". Sembra quasi pronto a esplodere per il dispiacere di aver condiviso con il pubblico un momento di ricerca di intensità che voleva restasse sul set, ma comunque prova a dire qualche parola, scusandosi della sfuriata.



Le reazioni non si sono fatte attendere e qualcuno si è domandato quanta verità ci fosse dietro quella scena. Ebbene, la sfuriata è completamente vera mentre la reazione di Phoenix è stata predeterminata per creare ironia e giocare con i commenti di Phillips sul suo comportamento intenso sul set del Joker. Ad ogni modo, un'altra occasione in cui Phoenix dimostra di essere un attore fantastico.



Il film uscirà nelle sale domani, 3 ottobre.