Video e immagini del fantastico evento di Venezia dedicato a Spider-Man: Far From Home

In attesa di poter ammirare in sala Spider-Man: Far From Home, il nuovo cinecomic diretto da Jon Watts e con protagonista Tom Holland ha illuminato nella serata di ieri la magica notte veneziana a Piazza San Marco, dove è stato organizzato un evento immersivo che ha stupito e incantato centinaia di spettatori.

Come potete osservare nelle immagini e nel video completo dell'evento che trovate in calce alla notizia, questo è consistito in un mix di vari elementi che hanno fatto rivivere al pubblico presente una spettacolare esperienza con i personaggi protagonisti del film, da Spider-Man a Mysterio fino all'Elementale dell'Acqua, il tutto proiettato in stile immersivo nei monumenti più iconici della splendida Venezia.



Un bellissimo omaggio alla città lagunare che è anche protagonista di Spider-Man: Far From Home insieme ad altre capitali europee come Praga, Berlino e Londra. Venezia è infatti una delle tappe della gita scolastica di Peter Parker, dove - come visto nel trailer - combatterà contro uno degli Elementali liberatisi sulla nostra Terra al fianco del Mysterio di Jake Gyllenhaal.



Spider-Man: Far From Home vede nel cast anche Zendaya, Samuel L. Jackson, Jacob Batalon e Cobie Smulders, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 luglio. Le recensioni americane ne parlano già in modo entusiasta.