In un video di un fan Peter Parker è fondamentale nell'evoluzione di Tony Stark nell'MCU

Come ben sanno tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe, il personaggio di Tony Stark è stato protagonista di una vera e propria evoluzione nel corso di oltre un decennio di franchise. Inizialmente presentato come ricco, arrogante e geniale playboy a uomo che fa di tutto per proteggere la propria famiglia e salvare il mondo.

Un'evoluzione molto importante e secondo un fan c'è aspetto molto importante da considerare in merito: l'introduzione di Peter Parker nell'MCU.

In una community di Reddit, l'utente TheCanadianMarvelLand ha condiviso sia un video e sia uno script del video che descrive esattamente come Peter Parker ha cambiato tutto.

Il filmato dura dieci minuti e una buona parte dello script è una suddivisione di varie scene ed elementi dei film dell'MCU ma il fulcro rimane il rapporto tra Peter e Tony che ha fatto emergere un nuovo lato di Stark.



Tony Stark si è sentito responsabilizzato per Peter - come si vede in Civil War - e questa responsabilità non è dovuta solo alla scomparsa di Peter in Infinity War ma anche al cambiamento di Tony, che poi in Endgame si ricongiunge al resto dei Vendicatori.

E infatti Tony menziona solo la perdita di Peter e non la devastazione su larga scala creata da Thanos.

Il video inoltra fa notare come sia l'affetto per Peter a spingere Tony a fare la cosa giusta in Endgame.

Nonostante Tony abbia rinunciato a tutto e si sia sacrificato nell'ultimo film dei fratelli Russo, Tony continuerà ad essere una presenza.

Per quanto riguarda le notizie sul Marvel Cinematic Universe dell'ultimo periodo, sappiamo che gli X-Men non entreranno presto nell'MCU mentre alcune voci parlano di Colin Farrell come Green Goblin all'interno del franchise.