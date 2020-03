Un video fan-made immagina Wonder Woman nella battaglia finale di Avengers: Endgame

Sappiamo tutti quanto sia stato fondamentale l'arrivo di Doctor Strange con banda al seguito sia stato fondamentale per la vittoria contro Thanos durante la battaglia decisiva di Avengers: Endgame. Ma cosa sarebbe successo se al posto degli eroi tornati in vita fosse arrivato un aiuto dalla concorrenza?

La risposta prova a darcela un video fan-made che sta circolando in rete in queste ultime ore, nel quale si immagina l'arrivo di Wonder Woman a dare man forte ai suoi colleghi di casa Marvel. Ma cosa spinge Diana Prince a voler prendere parte alla battaglia contro il Titano Pazzo?

Il video ci svela anche un insospettabile background: nell'universo alternativo immaginato per quest'operazione vediamo infatti Diana coinvolta in una relazione quasi secolare con il nostro Steve Rogers, che per l'occasione sembra quindi aver dimenticato la sua amata Peggy.

L'amazzone funge dunque da vero game changer per la battaglia, riuscendo da sola a stendere senza alcuna difficoltà Thanos: il lieto fine è assicurato, la guerra per la salvezza dell'universo è vinta e Diane e Steve possono quindi finalmente godersi in pace la loro storia d'amore (con buona pace di Peggy Carter).

In Cina, intanto, i film degli Avengers potrebbero tornare al cinema per aiutare le sale a riprendersi dopo la crisi coronavirus; Scarlett Johansson, invece, ha ammesso di esser stata parecchio preoccupata per la scena della sua morte in Avengers: Endgame.