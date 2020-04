In un video BBC un insolito, ma divertente, 'Spidey di quartiere'

Pesi da effetti speciali, super-villain e trame extra-dimensionali spesso ci dimentichiamo del motivi per cui i supereroi sono nati: portare il sorriso e l'avventura negli occhi e dei loro lettori. A ricordarcelo sarà il nostro "Spider-Man di quartiere".

Poche ore fa la BBC ha postato sul suo profilo Facebook questo divertente video di una padre di famiglia che, vestito d Spider-Man, regala una divertente giornata ai propri figli, facendoli entrare nel colorato ed avventuroso mondo Marvel.

Il filmato, in calce, è stato girato dallo stesso Spidey, che ha immortalato tutta la gioia e l'entusiasmo di queste insolite apparizioni.

Sembrava una giornata normale, quanto le ragnatele di Spider-Man sono state avvistate appena fuori dalla loro casa: tra grida di gioia e di sorpresa inizia un vero e propria caccia al supereroe.

"Sono un comune runner, ma ho iniziato a pensare a come a come poter dare il massimo valore ai 60 minuti che dedico alla corsa. Così ho deciso d'indossare un costume di Spider-Man. Io e un mio amico abbiamo pensato sarebbe stato divertente correre in giro e saltare davanti le finestre dei suoi figli. Dopo, mi sono arrivati più di 120 messaggi. È sempre bello vedere il sorriso sul volto dei bambini."

Il protagonista del video si chiama Ben e, vista l'omonimia con QUEL Ben, e sembra proprio che abbia fatto sua l'idea del "da grandi poteri derivino grandi responsabilità". Con il suo costume Ben ha fatto il giro del quartiere e regalato una mattina diversa a più di trenta famiglie, registrando persino dei video messaggi per i bambini che sono troppo lontani.