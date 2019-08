In un video di backstage la trasformazione di Chris Hemsworth in 'Fat Thor'

Tra i personaggi che più hanno colpito l'immaginario collettivo in Avengers: Endgame c'è senza dubbio il Thor interpretato da Chris Hemsworth, in una versione trasandata e depressa che ha incuriosito il pubblico e che è stata subito ribattezzata "Fat Thor".

Nel quarto capitolo della saga dei Vendicatori, infatti, il Dio del Tuono, dopo aver ucciso Thanos, affronta il dolore e il senso di colpa dandosi al bere, isolandosi e mettendo su diversi chili. Un divertente video comparso su Instagram mostra ora il dietro le quinte della trasformazione, con parrucchieri e truccatori impegnati a dare a Chris Hemsworth l'aspetto trascurato e disordinato che il copione esigeva.

All'inizio dell'estate, i Marvel Studios hanno anche realizzato un mini documentario dedicato a questa nuova versione di Thor, intitolato Bro Thor, che è incluso nella versione home video di Avengers: Endgame disponibile anche in Italia (in digitale, per il Blu-ray bisognerà invece aspettare il 4 settembre).

Chris Hemsworth tornerà a interpretare Thor nel 2021, quando è prevista (nel mese di novembre) l'uscita di Thor: Love and Thunder. Il film sarà diretto da Taika Waititi e avrà un cast composto anche da Tessa Thompson e Natalie Portman. Waititi ha incontrato Ryan Gosling recentemente e chissà che non venga annunciata una grossa sorpresa. Il film sarà basato sulla serie a fumetti Mighty Thor di Jason Aaron e vedrà Jane Foster, il personaggio di Natalie Portman, diventare il nuovo Thor.

Nei giorni scorsi Chris Hemsworth ha anche ricevuto un nuovo mantello per il suo compleanno.