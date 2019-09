Un video di backstage mostra Sophie Turner trasformarsi in Dark Phoenix

La Marvel ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram un video di backstage in cui si vede Sophie Turner prepararsi a entrare nel personaggio e "trasformarsi" in Jean Grey, la protagonista del film X-Men: Dark Phoenix.

Il film di 20th Century Fox si è rivelato un flop per la critica e anche al botteghino, guadagnandosi il poco lusinghiero titolo di incasso più basso della saga X-Men, nonostante sia recentemente stato difeso da Kevin Smith. L'interpretazione di Sophie Turner, però, è stata accolta generalmente piuttosto bene dalla critica.

La clip mostra tutto il lavoro dell'attrice dietro le quinte, la sua concentrazione per interpretare Jean Grey. "Raramente ho visto qualcuno prepararsi per un film come Sophie" racconta nel video il produttore Hutch Parker. "Ha fatto ricerche di tutti i tipi, soprattutto sulla schizofrenia" aggiunge il regista Simon Kinberg. "Si aggirava per il set con le cuffie nelle orecchie, per capire com'è camminare ascoltando voci nella testa che non sono le voci di chi ti sta intorno."

Da parte sua, Sophie Turner racconta: "Il bello di Jean Grey è che non è un villain. Ma non è neanche un supereroe di quelli che dicono: Ehi, va tutto bene, salverò il mondo! Jean è un personaggio tormentato, e c'è in lei del vero realismo."

Oltre a Sophie Turner, fanno parte del cast di X-Men: Dark Phoenix anche James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters e Jessica Chastain.