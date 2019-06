Per Victoria Alonso il nome 'X-Men' è ormai obsoleto

La critica non è proprio entusiasta di X-Men: Dark Phoenix, ultimo capitolo della saga dei mutanti della Fox prima dell'eventuale reboot ad opera dei Marvel Studios.

Nonostante questo, le previsioni di incasso non sono poi cosi tanto male e la Fox potrebbe comunque guardarci un po' da questo ultimo episodio. E parlando di X-Men, non possiamo non riportarvi le dichiarazioni di Victoria Alonso dei Marvel Studios la quale ha definito "obsoleto" il nome del gruppo.

"Non so quale sarà il futuro" ha spiegato la Alonso nel corso di una recente intervista "Ma è divertente che la gente li chiami ancora X-Men. Ci sono tanti personaggi femminili in quel gruppo, quindi credo che il nome sia un po' obsoleto".

Le parole della Alonso, curiosamente, fanno eco a quelle pronunciate da Mystica - interpretata da Jennifer Lawrence - in una recente clip estesa di X-Men: Dark Phoenix in cui discute con Charles Xavier della possibilità di rinominare il gruppo in "X-Women" visto che sono sempre le donne del gruppo a salvare la situazione.

Ricordiamo che X-Men: Dark Phoenix sarà nelle sale cinematografiche a partire proprio da quest'oggi.