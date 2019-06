Victoria Alonso conferma un collegamento tra Captain Marvel e Agents of S.H.I.E.L.D.?

Sebbene, per via di Ike Perlmutter, non scorri buon sangue tra i Marvel Studios e la Marvel Television, la Casa delle Idee ha sempre assicurato che i serial televisivi sono ambientati all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Certo è che, nel corso del tempo, i riferimenti sono diventati sempre meno e la continuity, ultimamente, ha subito una sorta di battuta d'arresto (soprattutto per la nuova stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.). Però i Marvel Studios hanno da sempre tentato di citare, quando fosse possibile, i serial televisivi della casa editrice.

Abbiamo visto di recente apparire Jarvis in Avengers: Endgame, un personaggio che ha fatto il suo debutto nel serial televisivo Agent Carter, cosi come in Avengers: Age of Ultron viene citato Agents of S.H.I.E.L.D. seppur non esplicitamente (Fury afferma di aver ritirato fuori l'Helicarrier grazie all'aiuto di alcuni amici e in un episodio del serial scopriamo che è stato Coulson a procurarglielo).

Ora un altro riferimento potrebbe esser stato confermato da Victoria Alonso dei Marvel Studios durante un Q&A su Reddit. Un fan ha chiesto alla Alonso se la partecipazione dell'attore Patrick Brennan in Captain Marvel sia un easter egg del serial televisivo e la Alonso sembra averlo confermato. Infatti l'appassionato della Marvel ha chiesto alla produttrice esecutiva "se il personaggio che appare al bar dove Carol Danvers e Nick Fury si incontrano sia un Marcus Daniels pre-Blackout", la Alonso ha replicato con "lo avete notato?" confermando la tesi.

