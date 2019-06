Victoria Alonso sui capelli di Carol in Avengers: Endgame e l'arrivo di Captain Marvel 2

Sul set di Avengers: Endgame, come sempre in quelli Marvel Studios, i lavori sono proceduti senza intoppi o dissidi tra membri del cast e della troupe, fatta eccezione per una discussione fra Dave Bautista e i Russo.

A quanto pare, però, dietro le quinte del kolossal prodotto da Kevin Feige ci si è - non vorremmo dire "accapigliati" ma, beh, lo diremo - accapigliati per i capelli di Captain Marvel.

Lo ha raccontato la produttrice Marvel Studios Victoria Alonso nel corso di una recente intervista:ù

"Ci sono state parecchie discussioni, anche un po' accese, sul taglio di capelli che avrebbe dovuto sfoggiare Captain Marvel. Inizialmente ero contraria al nuovo look perché le persone l’avevano appena conosciuta, avevano appena realizzato chi fosse e non capivo perché dovessero ritrovarsela di fronte all'improvviso con un taglio differente. Ho pensato: 'Ma non è troppo presto?'. Chiaramente non era così."

Il cambio di look nel film dei Russo viene giustificato dal sorprendente salto temporale del film, che dopo il prologo iniziale sposta la narrazione di cinque anni in avanti rispetto agli eventi di Infinity War (leggi: Everycult su Infinity War). Anche vedendo i cambiamenti apportati agli altri personaggi, la Alonso alla fine si è arresa all'idea dei registi.

Circa il molto probabile (anzi inevitabile) Captain Marvel 2, la produttrice ha dichiarato: "Penso che faremo un passo alla volta. Cosa c'è dopo? E cosa faremo con lei ... e con i suoi capelli?".