Vicious, scoprite il nuovo inquietante horror con protagonista Dakota Fanning

Paramount Pictures produrrà un nuovo lungometraggio horror dal titolo Vicious e interpretato dalla star di Man on Fire e La guerra dei mondi Dakota Fanning, per la regia di Bryan Bertino. L'uscita del film nelle sale cinematografiche è stato fissato all'8 agosto 2025. Il progetto è in cantiere da diversi anni e ora verrà realizzato.

In Vicious, Dakota Fanning interpreta una giovane donna che riceve uno strano regalo da un visitatore notturno e si rende conto che dovrà lottare per la propria vita dopo essere scivolata in una inquietante tana di coniglio contenuta nel regalo.

Diversi progetti in corso per Fanning, che apparirà presto nel thriller soprannaturale The Watchers di Ishana Night Shyamalan, nella serie Netflix Ripley con Andrew Scott e, sempre per Netflix, in The Perfect Couple di Nicole Kidman.



Protagonista di una carriera iniziata in tenera età, Dakota Fanning nel 2002 divenne la più giovane candidata agli Screen Actors Guild Awards, a soli 8 anni, per Mi chiamo Sam, in cui recitò al fianco di Michelle Pfeiffer e Sean Penn. Lo scorso anno si è tornati a parlare della possibilità di un film che includa Dakota ed Elle Fanning.

Nel 2020, insieme alla sorella, Dakota Fanning ha fondato Lewellen Pictures, una casa di produzione volta allo sviluppo di progetti cinematografici, televisivi e digitali, attualmente impegnata nelle collaborazioni con Hulu e A24 per serie tv e documentari.

