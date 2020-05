I Vichinghi, il film perfetto per prepararsi ad Assassin's Creed Valhalla

Se non vedete l’ora di mettere le mani su Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo atteso capitolo della saga videoludica targata Ubisoft, e siete in pari con gli episodi di Vikings, questa sera va in onda in TV un titolo che potrebbe fare al caso vostro.

Stiamo parlando de I Vichinghi, film storico del 2014 diretto da Claudio Fäh che segue le vicende di un gruppo di vichinghi che, sotto la guida del giovane guerriero Asbjorn, sono costretti a lasciare il proprio regno e dirigersi verso la Gran Bretagna.

A causa di una terribile tempesta che manda in pezzi la loro imbarcazione al largo della Scozie, la banda è vittima di un naufragio e si ritrova ad approdare in territorio nemico. L’unica loro possibilità di sopravvivenza è quella di raggiungere la roccaforte vichinga di Danelage: qui incomincia una vera e propria lotta per la sopravvivenza che li vedrà scontrarsi con i più temuti mercenari mandati sulle loro tracce dal Re di Scozia.

Il protagonista della pellicola, Asbjörn, è interpretato da Tom Hopper, attore britannico noto soprattuto per i ruoli di Billy Bones in Black Sails e Luther in The Umbrella Accademy, oltre che alla parte di Dickon Tarly in Game of Thrones. Al suo fianco troviamo Ed Skrein, Charlie Murphy, Leo Gregory, Ken Duken, Anatole Taubman e James Norton.

Il film, lo ricordiamo, andrà in onda su Mediaset 20 alle ore 21.10. Per altri approfondimenti sul tema, vi lasciamo alle ultime novità su Assassin's Creed Valhalla e al nostro speciale sulla musica vichinga.