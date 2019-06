Le vicende spaventose di Scary Stories to Tell in the Dark nel nuovo trailer

Il terrore e la paura regnano nel nuovo trailer di Scary Stories to Tell in the Dark, adattamento cinematografico dell'omonima serie di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz e Steven Gammell tra il 1981 e il 1991. Il film è diretto da André Øvredal ed è prodotto dal regista messicano premio Oscar Guillermo del Toro.

Il regista de La forma dell'acqua inizialmente avrebbe dovuto dirigere il progetto, salvo poi cedere il timone delle riprese a Øvredal.

Il cast di Scary Stories to Tell in the Dark comprende Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush e Austin Zajur.

Guillermo del Toro ha spiegato com'è nato il progetto di questo film:"Fondamentalmente girovagavo in una libreria a San Antonio, in Texas. Ero nel periodo della mia adolescenza e mi sono imbattuto in questo volume che aveva un titolo irresistibile: Scary Stories to Tell in the Dark. L'illustrazione della copertina era così inquietante; allora ho iniziato a sfogliarlo e le illustrazioni mi hanno colpito per prime. Ma la rivisitazione dei racconti di Alvin Schwartz era incredibilmente efficiente, snella e cattiva".



"Abbiamo fatto un American Idol delle storie nella stanza degli sceneggiatori. Dicevamo 'quali sono le tue preferite?'. Abbiamo selezionato cinque-sei storie che ci piacevano di più. Alcune di loro sono raccontate completamente, altre solo in parte. I libri hanno molte altre storie e potrebbero andare avanti all'infinito".

La CBS Films ha acquisito i diritti del film nel dicembre 2013 dall'autore, Alvin Schwartz. Il primo trailer uscì a marzo.

Molto materiale è già stato distribuito in questi mesi, con alcuni poster che raffigurano determinati personaggi; tra tutti il manifesto con la Donna Pallida è tra le immagini più inquietanti sul film, uscita ad ottobre nelle sale italiane.