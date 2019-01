Vice - L'uomo nell'ombra: ecco i poster dei personaggi

Vice - L’uomo nell’ombra , ha ottenuto sei candidature ai Golden Globes. Ecco i c haracter poster .

Questa è una vicenda che parla, nello specifico, di lotta per l potere e di denaro in un posto (lavorativo), nel quale è molto più conveniente starsene dietro le quinte piuttosto che alla luce del sole. Sam Rockwell interpreta il ruolo di George W. Bush , Amy Adams quello della moglie del protagonista, Lynne Cheney , mentre e Steve Carell è il Segretario della Difesa Donald Rumsfeld .

Cheney è stato da molti considerato il numero uno della Casa Bianca durante l’amministrazione di George W. Bush e adesso possiamo mostrarvi, in calce alla notizia, dei poster dei personaggi protagonisti della pellicola.

