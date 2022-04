In Viaggio con Pippo compie 27 anni: i fan celebrano il film sui social

Uno dei modi più efficaci e cattivi di constatare lo scorrere del tempo è quello di far caso agli anni passati dall'uscita dei film che hanno caratterizzato la nostra infanzia: In Viaggio con Pippo rientra appieno in questa categoria per i nati negli anni '90... Che forse non saranno troppo contenti di leggere quanto segue!

La giornata di oggi segna infatti il 27esimo anniversario dell'uscita del film in cui Pippo e Max intraprendono uno sgangherato viaggio con l'intento (il primo) di ricucire il rapporto padre/figlio e (il secondo) di prender parte al concerto di Powerline allo scopo di far colpo su una ragazza.

Un compleanno che non può non farci sentire vecchi, ma che ci offre anche l'occasione di omaggiare un film verso il quale è impossibile non provare affetto: a riprova di quanto diciamo ci sono i numerosi post apparsi in queste ore sui social proprio per ricordare al mondo l'anniversario della partenza di Pippo e Max.

È proprio il profilo Twitter ufficiale di Disney il primo a ricordare ai propri follower l'anniversario, mentre qualcuno non manca di notare come In Viaggio con Pippo abbia ispirato il più recente successo Pixar: "Quando ho sentito che In Viaggio con Pippo aveva ispirato Red mi sono resa conto di quanto la cosa avesse senso! Persino i colori sono simili" si legge in un post.

E voi, che ricordi avete di In Viaggio con Pippo? Anche voi fate parte dei fan colpiti al cuore da questa ricorrenza? Fatecelo sapere nei commenti! Negli ultimi anni, vi ricordiamo, abbiamo visto Pippo anche in DuckTales.