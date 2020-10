Viaggio nell'isola misteriosa, che fine hanno fatto i sequel del film con The Rock?

Questa sera su Italia 1 torna in onda Viaggio nell'isola misteriosa, fantasy d'avventura con protagonista Dwayne Johnson che ha portato avanti la "saga" liberamente ispirata ai romanzi di Jules Verne, inaugurata quattro anni prima da Viaggio al centro della Terra.

Forse non tutti sanno che nel 2012, sull'onda dell'ottimo successo del secondo capitolo, New Line Cinema ha reingaggiato il regista Brad Peyton e gli sceneggiatori Brian e Mark Gunn per realizzare un ulteriore sequel. Il progetto è stato poi confermato nel 2014 con qualche importante modifica: lo studio ha infatti messo in cantiere anche un quarto capitolo, affidando entrambe le pellicole agli autori de L'evocazione - The Conjuring Chad e Carey Hayes.

Sullo sviluppo e la trama dei due seguiti non si è poi saputo nulla per diversi anni, finché The Rock non ha annunciato di aver definitivamente abbandonato il progetto nel 2018. "Sfortunatamente, non ho in programma di realizzare un altro film della saga di Journey", ha spiegato l'attore su Twitter, svelando quale romanzo di Verne avrebbe dovuto fare da sfondo al terzo film. "Il mio obiettivo di adattare "Dalla Terra alla Luna" di Jules Verne è diventata una sfida troppo difficile da decifrare a livello creativo."

Visti i numerosi impegni della star, che tra le altre cose sta programmando il suo debutto nell'universo DC come protagonista di Black Adam, almeno per il momento sembra proprio per per i sequel non ci siano speranze. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un altro capitolo della saga? Fatecelo sapere nei commenti.