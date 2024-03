Viaggio nell'Isola Misteriosa, la citazione a Indiana Jones che non avete notato

Viaggio nell’Isola Misteriosa è il sequel del film del 2008 Viaggio al Centro della Terra e, come il suo predecessore, è tratto dall'omonimo romanzo di Jules Verne, "L’Isola Misteriosa". L’avventura frenetica di Brad Peyton ricorda molto il "mood" esplorativo di Indiana Jones, ma avete notato la citazione del film all’eccentrico archeologo? Scopriamola insieme!

Al minuto 25 in Viaggio nell’isola Misteriosa, quando i protagonisti trovano le uova di lucertola gigante, Hank (Dwayne Johnson) scherza affermando: "Doveva essere una lucertola. Perché non potevano essere serpenti?". Le parole di The Rock sono una variante della famosa frase di Indy in Indiana Jones e I Predatori dell’Arca Perduta del 1981, in cui l’archeologo cade in una fossa di serpenti esclamando: “Serpenti! Perché dovevano essere proprio serpenti?”.



Il sequel di Viaggio al Centro della Terra (a proposito, se volete rivivere l’avventura di Dwayne Johnson, qui trovate la nostra recensione di Viaggio nell’Isola Misteriosa) segue le avventure dell’ormai diciassettenne Sean (Josh Hutcherson) - che riprende il ruolo che aveva nel primo film - che riceve una richiesta di soccorso in codice da un’isola misteriosa. Non riuscendo a trattenerlo, il compagno della madre di Sean (Dwayne Johnson) decide di seguirlo nella ricerca.



Inoltre, sull’ondata dell’ottimo successo del secondo capitolo, la New Line Cinema nel 2012 aveva deciso di far partire la produzione di un terzo film, ma che fine ha fatto Viaggio nell’Isola Misteriosa 2?

