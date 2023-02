In Viaggio: il film sul Papa ha 100% su Rotten Tomatoes! Sarà 'ampliato' con nuove scene

Il documentario su Papa Francesco In viaggio, diretto da Gianfranco Rosi, dopo l'esordio alla Mostra del cinema di Venezia si prepara a debuttare anche nelle sale cinematografiche statunitensi, nelle quali è stato accolto a dir poco calorosamente dalla critica.

Il film di Gianfranco Rosi su Papa Francesco, all’indomani della campagna di promozione iniziata il 16 febbraio per l’uscita americana nelle sale il 31 marzo, con la prestigiosa distribuzione MAGNOLIA, ha già reso incandescente il famoso termometro del gradimento Rotten Tomatoes, che lo dà al massimo punteggio della critica con il 100% (al momento sono solo 3 i film al mondo con questo risultato).

Ma, curiosamente, il viaggio del film In viaggio è solo iniziato: dopo l’uscita in Francia a dicembre con Meteore, con critiche entusiastiche, il titolo approderà nelle sale cinematografiche di Spagna (il 17 febbraio), Giappone, Portogallo e un’altra decina di Paesi (senza contare le vendite televisive). Un film letteralmente “in viaggio”, che però ha ancora spazio in valigia: il regista Gianfranco Rosi, infatti, ha recentemente accompagnato il Papa anche nel suo viaggio in Congo e Sud Sudan, dove ha raccolto nuovo materiale che verrà aggiunto al film nei prossimi mesi. Un'opera itinerante che, quasi come un videogame, si 'espanderà' con nuovi contenuti inediti.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, In viaggio è candidato ai David di Donatello 2023 per il miglior documentario: il film è prodotto da 21Uno Film, Stemal Entertainment con Rai Cinema, con la distribuzione internazionale affidata a THE MATCH FACTORY.

Qui la nostra recensione di In viaggio di Gianfranco Rosi.