I viaggiatori: indietro nel tempo fino all'Italia fascista nel nuovo film Sky Original

Arriva in esclusiva su Sky I Viaggiatori, nuovo film Sky Original diretto da Ludovico Di Martino, prodotto da Sky Studios e Groenlandia, che sarà disponibile su Sky Cinema Uno il 21 novembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

Presentato in anteprima ad Alice nella città, I viaggiatori è una storia d’avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che, grazie a una strana macchina del tempo, viaggeranno fino al 1939, nella Roma fascista di Benito Mussolini, ritrovandosi in un'Italia scossa dalle leggi razziali: dovranno salvare il mondo dalla minaccia di un’arma con cui si vuole cambiare il corso della Storia.

Nel cast, Matteo Schiavone nel ruolo di Max, Fabio Bizzarro nei panni di Flebo, AndreaGaia Wlderk in quelli di Greta, Francesca Alice Antonini in quelli di Lena, Gianmarco Saurino nel ruolo di Beo e Federico Tocci nel ruolo di Vulcano. Con la partecipazione di Fabrizio Gifuni nel ruolo di Luzio e con Vanessa Scalera nei panni della Dottoressa Sestrieri. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Ludovico Di Martino e Gabriele Scarfone. Il distributore internazionale è NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.

Il trailer de I viaggiatori è disponibile nel player all'interno dell'articolo.