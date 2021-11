I viaggiatori, iniziano le riprese del film Sky Original di Ludovico Di Martino

Sky ha annunciato di aver iniziato le riprese del nuovo film Sky Original, I viaggiatori, prodotto da Groenlandia. Il film è diretto da Ludovico Di Martino, conosciuto per il suo lavoro in SKAM Italia 3 e La Belva, con Fabrizio Gifuni. Di Martino si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Gabriele Scarfone.

I viaggiatori è un film d'avventura che racconta la storia di un gruppo di ragazzi che, attraverso una macchina del tempo, si dirigeranno fino al 1939, nel cuore della Roma fascista di Benito Mussolini.



Ecco la sinossi ufficiale del film:"Un gruppo di amici, alla ricerca del fratello scomparso di uno di loro, attiva per sbaglio un misterioso macchinario che li catapulta nella Roma del 1939, tra guardie fasciste e leggi razziali. Un viaggio nel tempo della città eterna sull'orlo di un nuovo conflitto mondiale".



Ecco le parole di Ludovico Di Martino - su Everyeye trovate la recensione di La belva - regista del film:"I viaggiatori è sicuramente il racconto più appassionante, personale e complesso al quale io mi sia approcciato finora. Ringrazio di cuore Sky e Groenlandia per avermi concesso la fiducia necessaria a realizzare questo film al massimo delle sue potenzialità".



Nils Hartmann, Senior Director Sky Original Productions, ha spiegato:"Con I viaggiatori ci caliamo in un'avventura fantastica, un viaggio attraverso il tempo, in cui i protagonisti vengono catapultati in un'epoca su cui ancora oggi, più che mai, dobbiamo riflettere, per come ha insegnato la storia del nostro Paese. Firma questa nuova produzione originale Sky, suo terzo lungometraggio, un regista giovane e vulcanico, Ludovico Di Martino, che dirige un cast altrettanto giovane e promettente, perché continuiamo a credere che investire sulla creatività e sui nuovi talenti sia la strada giusta da battere, sempre. Con questo film sperimentiamo inoltre un genere cinematografico, quello dei viaggi nel tempo, poco battuto in Italia. Che qui non resta un’avventura fine a se stessa né punta ad un target di (soli) teenager, ma anzi mostra tutta l’ambizione e il potenziale di una storia capace di unire e appassionare genitori e figli".



Matteo Rovere di Groenlandia ha rilasciato questa dichiarazione:"Siamo davvero orgogliosi di questo progetto, un racconto di avventura ma anche una storia emotiva, di grande partecipazione, che parla di amicizia adolescenziale e fratellanza. Un viaggio nel tempo spettacolare e rocambolesco capace di tornare a una pagina buia del nostro passato, sperando che questo possa aiutare a sensibilizzare le nuove generazioni e a nutrire la loro memoria. Il percorso di Groenlandia continua nell’esplorazione di vari generi e con I viaggiatori vuole tentare la via dell’intrattenimento alternando fantasia e racconto del passato, in un esperimento inedito nel nostro panorama. Ludovico di Martino è un regista di grande talento che sosteniamo fin dagli esordi e con il quale siamo davvero felici di tornare a lavorare insieme a Sky, partner e alleato con cui ci sentiamo profondamente in sintonia". Dietro le quinte Matteo Rovere ha lavorato anche alla produzione di Mondocane con Alessandro Borghi.



Il cast di I viaggiatori è composto da Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Andreagaia Wlderk, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino, Federico Tocci, Fabrizio Gifuni e Vanessa Scalera. Il film sarà disponibile su Sky e NOW TV.