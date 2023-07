Viaggi di nozze, Carlo Verdone si infortunò durante le riprese!

Viaggi di nozze è una delle pellicola di Carlo Verdone più famose degli anni '90. Le riprese del film, però, non furono particolarmente facili. L'attore, infatti, fu vittima di un gravissimo infortunio durante il lavoro sul set ma ciò non lo fermò dal continuare a girare.

Durante una delle scene ambientate al parco acquatico di Tivoli, Verdone si fratturò una delle vertebre della schiena. Ciò, ovviamente, avrebbe potuto causare il rinvio del film e delle riprese finchè l'attore non si fosse ripreso. Per evitare ciò, Verdone decise di andare avanti sottoponendosi a iniezioni di antidolorifici per evitare di fermare il lavoro dell'intera troupe ed andare avanti nella realizzazione del film.

Secondo dei suoi racconti, ad aiutarlo durante le cure è stata Claudia Gerini che più di una volta l'ha sostenuto ed aiutato nelle cure. Di recente Verdone ha parlato di come ci sia "bisogno" di più commedia in un periodo storico come questo. Solo dopo la prima proiezione di Viaggi di Nozze, Verdone si rivolse direttamente ad un medico che gli consigliò un intervento chirurgico alla schiena a cui l'attore si sottopose poco dopo. Lo stesso medico fu colpito fin dal primo secondo di come Verdone abbia potuto concludere le riprese con quell'infortunio.

Nel frattempo vi consigliamo la nostra recensione di Vita da Carlo, sit-com con protagonista l'attore romano disponibile su Prime Video. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!