Vi siete mai chiesti quale sia la scena post credit preferita da Kevin Feige?

Qualora vi foste mai posti la domanda, adesso pare che troveremo la risposta. Il Presidente dei Marvel Studios ha infatti rivelato, dopo 10 anni, quale sia la sua scena preferita, tra tutte quelle dopo i titoli di coda.

Probabilmente avrete letto, tempo fa, che abbiamo riportato una notizia nella quale il regista di Iron Man, Jon Favreau, ha spiegato come sia venuta fuori l'idea di inserire una post credit scene, dopo la fine del primo cinefumetto sul tycoon interpretato da Robert Downey Jr. Insomma, era una sorta di Easter Egg per i fan appassionati dei fumetti. E poi sono diventate un marchio di fabbrica della Marvel, e pure qualcosa da imitare.

In quella particolare scena post credit, vediamo Nick Fury (Samuel L. Jackson), che parla a Tony Stark, per la prima volta in assoluto, della "Avengers Initiative". Da quel momento in poi, ha avuto inizio ciò che conosciamo oggi con il nome di Marvel Cinematic Universe, un agglomerato di storie, personaggi, pellicole, eventi che, uno dopo l'altro, hanno portato agli accadimenti che stiamo vedendo in Avengers: Infinity War, attualmente in proiezione nelle nostre sale cinematografiche.

Comunque, ecco le parole di Feige al riguardo:

"Mi piacciono tutte per tanti motivi diversi. Ma quella di Nick Fury, ovviamente, la adoro, perché è stata la prima. Poi ricordo un paio di cose che sono successe mentre continuavamo a realizzare i nostri film MCU; ricordo i cameo di Stan Lee, e il fatto che all'inizio c'erano solo un paio di persone che applaudivano quando lo vedevano, in sala; poi ancora due, e adesso ogni singola persona che va al cinema conosce Stan e lo riconosce!"

Poi il Presidente ha continuato, raccontando del grande impatto che queste scene post titoli di coda, hanno avuto e avranno sul pubblico che va a vedere i film al cinema:

"Ed è stata la stessa cosa [con le scene post credit]: a volte c'erano tre persone che rimanevano al cinema per quelle scene e ora la cosa varia, ma in genere è circa sempre un tre quarti degli spettatori di una sala che resta e, di solito, succede che se qualcuno inizia ad andare via, altri gli dicono: "Ma dove vai?" cosa che trovo molto divertente. Quindi ribadisco che è stata la scena di Fury, quella che preferisco, abbiamo "piantato la nostra bandiera per primi". Era così perfetta."

E per voi? Qual è la migliore scena post titoli di coda, secondo voi? Ditecelo nei commenti.

Avengers: infinity War, è al cinema!