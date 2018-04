Vi sfidiamo a non sciogliervi come neve al sole con questo coccoloso poster di Deadpool 2!

Il Mercenario Chiacchierone è con un amico speciale, in questo nuovissimo e tenerissimo poster IMAX! Che dire, Wade Wilson non delude mai, guardate!

Nel nuovo poster c'è Deadpool con alcuni dei nuovi personaggi che vedremo nel sequel, e un amico già visto... Lo ricordate l'unicorno del primo film? Eccolo qua, di nuovo con lui, nel meraviglioso poster promozionale IMAX!

In questa locandina dunque, vediamo un'animazione dei personaggi del film. Ci sono Deadpool in groppa all'unicorno con Cable, Domino, Colosso e Negasonic Teenage Warhead. Tuttavia, non sembrano tutti contenti del mezzo di trasporto!

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo."