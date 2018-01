Vi presentiamo tutti i personaggi de Gli Incredibili 2!

Flash Parr (Huckleberry “Huck” Milner): è un ragazzino di 10 anni—irrequieto,implacabile, curioso—anche se il suo potere della Supervelocità lo contraddistingue. Flash sfoggia un incredibile senso dell'avventura e tantissima energia. Non gli piacerebbe nien'altro che mostrare i suoi superpoteri e combattere un po' di cattivi lungo la strada - e non capisce perché deve tenere segreti i suoi poteri.

Jack-Jack Parr , il piccolo della famiglia, ama sedersi dietro con una bottiglia ed una buona storia. Con un po' di borbottio e un debole per il cibo, Jack-Jack sembra un tipico bambino ma potrebbe rivelarsi il più potente in casa Parr - se solo la sua famiglia avesse idea di cosa possa fare il loro bambino.

Lucius Best (Samuel L. Jackson) non è solo il miglior amico di Bob, è un ex collega Super cosi rilassato che può creare il ghiaccio con la punta di un dito. Ma anche quando non combatte il crimine nei panni di Frozone, Lucius è tutto 'stile'. E' cool, intelligente e non ci penserebbe due volte e ritirare fuori la sua tuta da Super se questo aiutasse i Super ad uscire dall'ombra.