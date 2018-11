Vi presentiamo Fantastic Four, il film degli anni '90 mai uscito al cinema

I Fantastici Quattro non sono mai stati fortunati al cinema. Sono stati realizzati tre film che, però, non sono andati benissimo oppure non sono stati apprezzati dal grande pubblico come sperato dalla Twentieth Century Fox.

Eppure, negli anni novanta, è stata realizzata una versione low-budget che non è stata concepita per uscire nei cinema di tutto il mondo. Ora quella versione ha fatto il suo debutto in rete, in versione integrale, e potete vederla comodamente qui dentro finché non sarà rimosso.

Ora, grazie all'acquisizione della Fox da parte della Disney, i Fantastici Quattro potrebbero entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Peyton Reed, regista di Ant-Man, ha parlato, in un'intervista, di quanto sia interessato a farli debuttare all'interno dell'Universo Marvel: "Beh, sono conosciuto per aver - come non aver - menzionato i Fantastici Quattro in alcune conversazioni avvenute tra i corridoi della Marvel. Per ora è un grosso punto interrogativo, perché nessuno sa se quest'accordo alla fine verrà finalizzato. Un giorno è ufficiale, un giorno no, l'altro sì... chissà. Posso comunque avere un sogno, giusto? Tutti possono sognare. Vedremo. Solo il tempo ce lo dirà".