Vi piacerebbe scoprire se siete potenziali vittime designate di Thanos?

Se siete curiosi di scoprire se sareste o meno potenziali vittime del Mad Titan Thanos, potete fare un giro su un nuovo sito internet, appena lanciato online. Date un'occhiata, ma attenti agli spoiler!

Come sappiamo fin troppo bene, l'intento del Titano è quello di uccidere. Chi non lo sappiamo ancora, ma insomma, questo vuole fare! E dunque, un sito internet, lanciato online in occasione dell'uscita di Avengers: Infinity War, ha deciso di mostrarci se saremmo o meno vittime designate.

Cliccate QUI e scoprite quale sarà il vostro destino!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War è al cinema!