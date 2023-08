VHS 85: tanta nostalgia e un mare di orrori nell'agghiacciante trailer del nuovo film

VHS 85 è il nuovo capitolo della famosa saga horror antologica nato da un'idea originale di Brad Miska, e in queste ore il film si è mostrato per la prima volta ai fan grazie ad un primo terrificante trailer ufficiale.

Come potete vedere nel filmato disponibile all'interno dell'articolo, Shudder, Studio71, Cinepocalypse e Bloody Disgusting ripercorrono gli orrori degli anni '80 con VHS 85, che avrà la sua anteprima mondiale al Fantastic Fest di quest'anno, ad Austin, Texas, che si terrà tra il 21 e il 28 settembre prossimo. In aggiunta, il filmato rivela anche che negli Stati Uniti VHS 85 uscirà in esclusiva streaming solo su Shudder dal 6 ottobre 2023.

Svelate attraverso un documentario realizzato per la TV, VHS 85 racconta cinque storie agghiaccianti: scienziati che osservano un insolito ragazzo fissato con la sua televisione, gruppi di amici che si imbarcano in un'avventura con gli sci sul lago, una troupe televisiva che lotta per sopravvivere a un disastro naturale, i primi giorni della realtà virtuale che risvegliano qualcosa di terrificante e un sogno mortale che viene catturato su nastro.

VHS 85 si unisce al popolare e acclamato franchise horror di VHS, che ad oggi comprende diversi film, tra cui V/H/S, V/H/S/2, V/H/S: Viral, V/H/S/94, V /H/S/99 e lo spinoff presenta SiREN. Tra i produttori tornano Josh Goldbloom per Cinepocalypse, Brad Miska per Bloody Disgusting, David Bruckner (V/H/S, The Night House, Hellraiser), il collettivo di cineasti Radio Silence (Chad Villella, Matt Bettinelli-Olpin, & Tyler Gillett; Ready or Not, Scream) e James Harris.