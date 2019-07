Il VFX supervisor di Avengers: Endgame lavorerà anche a Gli Eterni

Dopo la recente aggiunta di Salma Hayek nel cast, un nuovo report conferma che i Marvel Studios hanno confermato Stephane Ceretti, supervisore agli effetti speciali di Avengers: Endgame, anche per il film su Gli Eterni.

Pedretti torna collaborare con il Marvel Cinematic Universe dopo aver curato gli effetti speciali di Captain America - Il primo Vendicatore, Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia, Doctor Strange, Ant-Man and the Wasp e il sopracitato Endgame.

Il VFX supervisor nella sua carriera ha anche partecipato alla realizzazione di film come Matrix, Reloaded, Matrix Revolution, The Prestige e X-Men - L'inizio, insomma: una bella conferma per l'attesa fase 4 del MCU.

Nella troupe che lavorerà a Gli Eterni, in attesa dell'annuncio ufficiale che probabilmente arriverà durante l'imminente San Diego Comic-Con, sono confermati il direttore della fotografia Ben Davis e la production designer Eve Stewart.

Tra i protagonisti del film troveremo anche Richard Madden nel ruolo di Ikaris, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Don-Seok Ma. Diretto da Chloe Zoao su una sceneggiature firmata da Matthew e Ryan Firpo, le riprese de Gli Eterni potrebbero già iniziare questo settembre, mentre per la data di uscita ufficiale dovremo attendere il Comic-Con o il D23 Expo che si terrà ad agosto.