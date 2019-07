I VFX di Spider-Man: Far From Home sono ispirati a Looney Tunes e Un Nuovo Universo

Nel corso di una recente intervista con IndieWire, il team che ha curato per Marvel Studios gli effetti speciali di Spider-Man: Far From Home ha spiegato quali sono state le fonti di ispirazione maggiori per il film diretto da Jon Watts.

A quanto pare Looney Tunes e Spider-Man: Un Nuovo Universo hanno fornito agli effettisti diversi spunti da cui partire.

"'Into The Spider-Verse' ha mostrato grandi capacità in senso visivo, e c'era senz'altro il desiderio di replicarlo in modo live-action", ha detto Janek Sirrs, il supervisore alla produzione di effetti visivi. "Il difficile era farlo senza ricostruire quella sorta di terreno familiare e ricorrere a slow motion o movimenti di camera virtuali."

Tuttavia, il team di VFX si è dovuto immediatamente confrontare con le enormi differenze tra animazione e riprese dal vivo. "Non siamo riusciti a trovare qualcosa che avesse senso a livello di analogia tra il live-action e le linee sinuose dei grafici dell'animazione."

Per la "Illusion Battle" con Mysterio (i cui effetti sono stati gestiti da Framestore) il team si è ispirato a Looney Tunes, dato che l'opportunità creativa che la sequenza non era frenata dalle solite regole di logicità spaziali o fisiche. "Inizialmente, abbiamo incaricato il nostro storyboard e i concept artist di realizzare semplicemente le immagini e le transizioni più belle possibili, che poi abbiamo sistemato su un'intera parete in modo che tutti potessimo ammirarle, ma eravamo ancora lontani dall'avere una sequenza completa" ha affermato Sirrs. "Quella è arrivata ci siamo resi conto che l'idea di una voce fuori campo di Mysterio poteva catalogare le emozioni contrastanti di Peter - il senso di colpa per la morte di Tony, la paura di perdere la sua ragazza, il fatto di non sentirsi pronto ad essere un Avenger - e quindi fornirci un senso di struttura narrativa. A quel punto siamo tornati alla nostra parete delle immagini e abbiamo cercato di capire come applicarle ai dialoghi della sceneggiatura."

