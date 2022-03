Vetro, esordio alla regia per Domenico Croce: il primo trailer del thriller

Prodotto da Daniele Basilio e Silvio Maselli per Fidelio e da Vision Distribution, Vetro è il lungometraggio d'esordio di Domenico Croce, del quale è stato pubblicato in queste ore il trailer. Croce è noto agli addetti ai lavori per aver vinto il David di Donatello con il cortometraggio intitolato Anne.

Interamente girato nei teatri di posa del Centro Sperimentale di Roma, Vetro è un thriller psicologico che il regista, Domenico Croce, ha descritto con queste parole:"È un racconto sulla capacità di restare aggrappati a se stessi quando gli affetti intorno scarseggiano. Per questo motivo ho deciso che il punto di vista migliore sarebbe stato quello della ‘forza interiore’ della protagonista: come un personaggio invisibile a volte alleato, altre distratto, che osserva silenziosamente ogni suo movimento e spesso si mette in gioco per lei".



La trama del film - la produzione di Vetro è stata annunciata ufficialmente la scorsa estate - racconta la rigida routine che scandisce le giornate di una ragazza che vive con suo padre e con il suo cane e non riesce a varcare la soglia della sua stanza. La sua quotidianità sempre uguale viene interrotta quando, osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna sia tenuta segregata, e inizia così a combattere tra il desiderio di salvarla e l'impossibilità di uscire dalla propria prigione.



Il cast del film comprende Carolina Sala, Tommaso Ragno - nel cast di Tre Piani di Nanni Moretti - e Marouane Zotti.