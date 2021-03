Si veste da Joker e parla di Frozen: la strana campagna elettorale di uno youtuber

In politica siamo stati abituati a vedere di tutto e di più, ma i giapponesi non sembrano esser da meno: in queste ultime ore, ad esempio, proprio in Giappone sta avendo luogo tramite YouTube una singolarissima campagna elettorale basata su... Joker e Frozen!

Il protagonista della nostra storia è Yuusuke Kawai, candidato al governatorio della prefettura di Chiba, a sud-est di Tokyo: negli ultimi giorni il nostro ha deciso di presentare il suo programma e l'ha fatto in un modo che, ne siamo sicuri, nessuno dimenticherà molto facilmente.

Kawai si è infatti presentato su YouTube vestito come il Joker di Joaquin Phoenix ed ha cominciato ad elencare i punti di un programma elettorale interamente a tema Disney: il nostro Yuusuke propone infatti di costruire a Chiba una torre rossa e chiamarla Tokyo Tower (in risposta al Tokyo Disneyland situato proprio a Chiba, a dispetto del nome), nonché di ribattezzare Disney Sky l'aeroporto di Chiba e rendere Let it Go l'inno ufficiale della città!

Tornando a Joker, invece, Kawai si è detto assolutamente favorevole all'utilizzo delle maschere e, ovviamente, anche delle mascherine, prendendosi gioco del movimento negazionista. Insomma, una campagna elettorale da non perdere assolutamente d'occhio! A proposito della celebre nemesi di Batman, intanto, vediamo perché il web è impazzito per Joker e la frase We Live in a Society.